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Мошенник под видом врача брал деньги у родителей инвалида за лечение

Василий Плиткин

Происшествия
Мошенник под видом врача брал деньги у родителей инвалида за лечение
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мужчина выдавал себя за специалиста по обучению и методам восстановления здоровья, вымогая деньги у родителей ребенка-инвалида. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.

По информации собеседника «ВМ», пострадавшие обращались к злоумышленнику в июне прошлого года. На протяжении месяца они пользовались услугами «специалиста», среди которых было обучение методам восстановления, однако позже выяснилось, что он осуществляет медицинскую деятельность незаконно.

Родители обратились в органы, когда состояние их ребенка резко ухудшилось.

По данному факту проводится проверка.

Ранее правоохранительными органами были задержаны незаконные торговцы земельными участками на берегу Москвы-реки.

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