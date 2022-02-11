Мошенник под видом врача брал деньги у родителей инвалида за лечение

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мужчина выдавал себя за специалиста по обучению и методам восстановления здоровья, вымогая деньги у родителей ребенка-инвалида. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.

По информации собеседника «ВМ», пострадавшие обращались к злоумышленнику в июне прошлого года. На протяжении месяца они пользовались услугами «специалиста», среди которых было обучение методам восстановления, однако позже выяснилось, что он осуществляет медицинскую деятельность незаконно.

Родители обратились в органы, когда состояние их ребенка резко ухудшилось.

По данному факту проводится проверка.

Ранее правоохранительными органами были задержаны незаконные торговцы земельными участками на берегу Москвы-реки.