Мошенник под видом врача брал деньги у родителей инвалида за лечение
Мужчина выдавал себя за специалиста по обучению и методам восстановления здоровья, вымогая деньги у родителей ребенка-инвалида. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник знакомый с ситуацией.
По информации собеседника «ВМ», пострадавшие обращались к злоумышленнику в июне прошлого года. На протяжении месяца они пользовались услугами «специалиста», среди которых было обучение методам восстановления, однако позже выяснилось, что он осуществляет медицинскую деятельность незаконно.
Родители обратились в органы, когда состояние их ребенка резко ухудшилось.
По данному факту проводится проверка.
Ранее правоохранительными органами были задержаны незаконные торговцы земельными участками на берегу Москвы-реки.