Передвигающиеся без пропуска по Москве фуры получат штраф с каждой камеры

Нагатинская набережная: машины

Грузовые фуры, передвигающиеся без пропуска по Москве в пределах МКАД, получат штраф в пять тысяч рублей с каждой зафиксировавшей их камеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Такие ограничения очень нужны и Москве, и Московской области. Больше миллиона человек каждый день ездят по МКАД, сотни тысяч живут вокруг него. Городская магистраль должна быть только для жителей и машин предприятий, обслуживающих город, — уточняется в сообщении.

Грузовые фуры могут передвигаться по ЦКАД, а также по трассам А-107 и А-108. Нововведения вступили в силу 1 января. Меры, по данным ведомства, позволили снизить число грузовиков на 26 процентов, дневная загрузка МКАД упала на 34 процента, а число аварий с грузовиками более 12 тонн на МКАД уменьшилось на 72 процента. Мэр Москвы Сергей Собянин упростил подачу документов на получение пропусков для адаптации перевозчиков.

Заявители смогут получать их без предоставления документов о владении грузовиком, наличии мест для стоянки и прохождении техосмотра при выборе зоны действия «МКАД» до 31 декабря 2022 года. При этом в срок до 1 июля ночные пропуска можно получить по СТС, данным о водительском удостоверении и диагностической карте.