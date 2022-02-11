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Уоллес пообещал, что НАТО будет соблюдать подписанные с Россией соглашения

Иван Юминов

В мире
Уоллес пообещал, что НАТО будет соблюдать подписанные с Россией соглашения
Фото: UK Prime Minister / CC BY-NC-ND 2.0

НАТО будет соблюдать подписанные с Россией соглашения. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в пятницу, 11 февраля.

— Каждое государство обладает равным правом на обеспечение безопасности, и НАТО намерена соблюдать все соглашения, подписанные, в том числе с российским правительством, — рассказал министр.

Заявление Уоллеса прозвучало по итогам переговоров в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу, отмечает РИА Новости.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию.

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