Уоллес заявил, что верит в обещания Шойгу не нападать на Украину

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что доверяет обещаниям министра обороны России Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова о том, что вторжения на Украину не будет.

— Мы продолжим стараться, международное сообщество прикладывает усилия для того, чтобы добиться деэскалации ситуации... Шойгу не присутствует на этой пресс-конференции, но могу с уверенностью сказать, что он профессионал, как и Герасимов, — рассказал чиновник.

Уоллес заключил, что воспринимает их слова серьезно и доверяет им, отмечает РИА Новости.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.