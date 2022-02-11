«Это фейк»: в ВФЛА заявили, что Ирина Привалова не проваливалась под лед в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Олимпийская чемпионка Ирина Привалова не провалилась под лед на Москве-реке. Об этом сообщила пресс-менеджер Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

— Ирина Привалова не проваливалась под лед, с ней все в порядке. Это фейк. Не знаем, откуда взялась эта информация, — уточнила она.

Ранее СМИ заявляли, что олимпийская чемпионка прогуливалась по Москве-реке. В один момент лед под ее ногами треснул и она упала в воду.

На данный момент многократная чемпионка мира, Европы, СССР и России по легкой атлетике исполняет обязанности президента ВФЛА, передает РИА Новости.

11 февраля в столичном районе Фили спасли провалившуюся под лед женщину. Один из спасателей увидел, как ниже по течению Москвы-реки под лед провалилась женщина. На место происшествия вышла дежурная смена спасателей, которые вытащили женщину из воды с помощью телескопического комплекса.

57-летнюю пострадавшую доставили на спасательную станцию и оказали ей первую помощь. Позже женщина покинула станцию вместе с дочерью, ее жизни ничего не угрожает.