Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Это фейк»: в ВФЛА заявили, что Ирина Привалова не проваливалась под лед в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
«Это фейк»: в ВФЛА заявили, что Ирина Привалова не проваливалась под лед в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Олимпийская чемпионка Ирина Привалова не провалилась под лед на Москве-реке. Об этом сообщила пресс-менеджер Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

— Ирина Привалова не проваливалась под лед, с ней все в порядке. Это фейк. Не знаем, откуда взялась эта информация, — уточнила она.

Ранее СМИ заявляли, что олимпийская чемпионка прогуливалась по Москве-реке. В один момент лед под ее ногами треснул и она упала в воду.

На данный момент многократная чемпионка мира, Европы, СССР и России по легкой атлетике исполняет обязанности президента ВФЛА, передает РИА Новости.

11 февраля в столичном районе Фили спасли провалившуюся под лед женщину. Один из спасателей увидел, как ниже по течению Москвы-реки под лед провалилась женщина. На место происшествия вышла дежурная смена спасателей, которые вытащили женщину из воды с помощью телескопического комплекса.

57-летнюю пострадавшую доставили на спасательную станцию и оказали ей первую помощь. Позже женщина покинула станцию вместе с дочерью, ее жизни ничего не угрожает.

Читайте также:
опровержение слухов упали под лед Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте