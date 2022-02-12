Эпидемиолог рассказал про заражения подвидом «омикрона» ВА.2

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что подвид штамма коронавирусной инфекции «омикрон», который получил название BA.2, не вызывает тяжелые формы болезни, однако является наиболее заразным.

Заболеваемость COVID-19 в некоторых странах начала расти вновь. Это связано с тем, что в них преобладает именно этот подвид «омикрона». Специалист подчеркнул, что коронавирусной инфекцией заболевают даже те, кто недавно переболел.

— Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более одного процента, то теперь — до пятнадцати процентов. При этом частота повторных заболеваний не зависит от штамма, которым ранее был инфицирован человек, — поделился Горелов в беседе с ТАСС.

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1 февраля врач-иммунолог Николай Крючков рассказал «ВМ», что подвид штамма «омикрон» BA.2 отличается от исходного варианта более высокой заразностью. Точные симптомы этого варианта еще требуют изучения, а вероятность его влияния на эпидемиологическую ситуацию в России пока не подтверждена, добавил врач.

Эксперт отметил, что по свойствам вариант BA.2 напоминает «омикрон». Иммунолог обратил внимание, что даже незначительная разница при прочих равных условиях позволяет BA.2 эффективно вытеснять другие штаммы.