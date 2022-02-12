Экс-депутат Рады назвала Зеленского мстительным клоуном

Фото: president.gov.ua

Борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ сильно скажется на его рейтинге. Он навредит сам себе. Об этом заявила экс-депутат Рады Елена Бондаренко.

— Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными... Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор... никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было. Это говорит о том, что это явно политическая месть, — рассказала она в эфире канала «Наш».

По ее словам, мнения, независимые от политики власти, звучали только в эфире заблокированных каналов. Это опускает и без того невеликий рейтинг президента. Как считает Бондаренко, вместо 17 процентов поддержки у Зеленского скоро будет ноль.

До этого Зеленский заявил, что Украина — терпеливая страна, потому что терпение — это мудрость. Так он прокомментировал высказывание российского лидера Владимира Путина об отношении Киева к Минским соглашениям. По словам Зеленского, «мудрая» Украина будет терпеть «провокации» и не отвечать на подобные высказывания. Он также частично согласился со словами Путина, отметив, что Украина действительно «красавица».