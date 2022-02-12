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Рассмотрение заявлений на получение гражданства РФ в общем порядке могут сократить

Михаил Алимов

Общество
Рассмотрение заявлений на получение гражданства РФ в общем порядке могут сократить
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В России могут сократить сроки рассмотрения заявлений о получении гражданства для лиц в общем порядке, для ищущих политическое убежище, беженцев, а также военнослужащих по контракту в Вооруженных силах РФ. Вместо года рассмотрение займет три месяца. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В декабре президент России Владимир Путин возложил на МВД задачи по выдаче гражданства и рассмотрению соответствующих заявлений. В том числе касательно отдельных категорий граждан.

— К ним (отдельным категориям граждан — прим. «ВМ») относятся лица, на которых не распространяется так называемый упрощенный порядок приема в гражданство РФ, а также получившие политическое убежище на территории РФ, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. При этом срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство РФ сокращен (в законопроекте — прим. «ВМ») с одного года до трех месяцев, — передает ТАСС.

Президент принимает решения насчет гражданства в исключительных случаях: для граждан бывшего СССР, признанных ветеранами ВОВ, лиц, имеющих особые заслуги перед РФ, или тех, кто ввиду профессии или иных причин представляет интерес для страны.

До этого доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России Людмила Айвар оценила предложение лишать россиян гражданства за ненависть к стране.

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