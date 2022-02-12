Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

В народном месяцеслове день получил название Никита Новгородский, Никита пожарник. Православная церковь 13 февраля почитает память святого Никиты Печерского

13 февраля запрещалось лгать, а принято было говорить друг другу только правду, какой бы горькой она ни была. Люди верили, что таким образом можно избавиться от старых грехов и начать новую жизнь, в противном случае сделать это не удастся.

В этот день все люди отправлялись в церковь, чтобы почитать память святого Никиты, который берёг дом от разных напастей и недобрых людей. Народ верил, что если 13 февраля попросить у святого сберечь дом от лиха, то такая просьба обязательно сбудется.

Рядом с церковными канонами всегда шла магия. В древней Руси люди любили гадать в этот день на свою судьбу и часто такие предсказания сбывались.

Существовало поверье, что в этот день лучше не выходить вечером на улицу, так как там бродят злые силы, которые могут сглазить и принести много несчастья

Приметы погоды:

Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются — к потеплению.

Белый огонь в печи — к оттепели, красный — к морозу.

Вороны громко кричат — к метели или снежному бурану.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя лгать 13 февраля

Именины отмечают: Афанасий, Богдан, Виктор, Никита, Иван, Илья.