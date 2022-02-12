В России за сутки выявили 203 766 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За сутки в России выявлено 203 766 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

В больнице с этим диагнозом оказались 18 597 человек, что на 3,55 процента меньше, чем днем ранее. Количество смертельных случаев составило 729. Полностью выздоровели от COVID-19 еще 112 658 пациентов.

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в стране заболели 13 935 560 человек, умерли — 339 542. Российские медики вылечили 11 134 291 пациента, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию от коронавируса в России первым компонентом провели 85,8 миллиона раз. Она также сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. При этом в пяти регионах он превышает 80 процентов.

Среди данных субъектов — Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тыва. Показатель иммунитета в целом по стране снизился из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами, уточнила вице-премьер.