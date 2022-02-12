СМИ: Франция не видит признаков подготовки «вторжения» России на Украину

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Исходя из того, что во время телефонного разговора сообщил президент России Владимир Путин своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, Франция не видит признаков подготовки России к эскалации. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.

— Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению, — передает слова издания РИА Новости.

Владимир Путин и Эмманэуль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали растущее напряжение в российско-украинском кризисе.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже два месяца заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Украину. Однако ни президент Украины Владимир Зеленский, ни представители силового блока информацией об этом «вторжении» не располагают.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.