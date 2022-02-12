Появились подробности переговоров Путина с Байденом

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом ситуацию на российско-украинской границе. Об этом в субботу, 12 февраля, собщили в Белом доме.

— Президент Байден ясно дал понять, что если Россия предпримет новое вторжение на Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами решительно отреагируют и наложат на Россию быстрые и серьезные санкции, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Америка по-прежнему готова заниматься дипломатией, но готова и к другим сценариям.

Джо Байден также выразил Путину озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан. Он добавил, что США не видят фундаментальных изменений в динамике украинского кризиса.

В Белом доме подчеркнули, что любая «агрессия» против Украины приведет к «человеческим страданиям и ослабит позиции Москвы», говорится в сообщении Белого дома.

В целом беседа была профессиональной и субстантивной, добавили в Белом доме.

Телефонный разговор президента Владимира Путина и Джо Байдена начался в 19:04 по московскому времени. Завершился разговор примерно через час — в 20:06 по московскому времени.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели.

Отмечается, что беседа была инициирована американской стороной.