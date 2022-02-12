Глава ДНР заявил, что взрыв мог произойти во время съемки провокаций

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин не исключает, что взрыв в одном километре от линии соприкосновения мог быть частью съемок провокаций. Об этом он заявил в субботу, 12 февраля.

По его словам, взрыв был слышен сразу в нескольких районах Донецка. Однако благодаря оперативным действиям удалось все держать под контролем. Удалось установить, что взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1–1,5 километра от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная.

— Что взорвалось — непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или еще что-то, — заявил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что еще одним свидетельством готовящихся на Украине провокаций может послужить нагнетаемая на Западе истерия. Глава республики отметил, что численность личного состава со стороны Украины на линии соприкосновения уже увеличилась до 150 тысяч человек.

Взрыв в ДНР

Сообщение о мощном взрыве в ДНР поступило в субботу, 12 февраля. Сообщалось, что причиной взрыва, предположительно, стал артиллерийский обстрел. Взрывная волна ощущалась по всему городу.

Также высказывалось мнение, что взрыв мог произойти на подконтрольной Украине территории. До Донецка могла дойти только взрывная волна.

Позднее ДенисПушилин опроверг информацию о том, что взрыв произошел в Донецке. Он уточнил, что взрыв был на подконтрольной Киеву территории.