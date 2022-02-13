«Насильно мил не будешь»: Песков сообщил о готовности России сотрудничать со странами

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в воскресенье, 13 февраля, заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами, включая Соединенные Штаты Америки и Европу. Однако он отметил, что насильно мил не будешь, поэтому Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность.

— Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами - и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности, — передает РИА Новости слова пресс-секретаря.

Также он подчеркнул, что это является нормальной практикой, когда дефицит общения на одном фланге компенсируется общением на другом.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.