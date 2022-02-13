Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Насильно мил не будешь»: Песков сообщил о готовности России сотрудничать со странами

Виктория Храменкова

Политика
«Насильно мил не будешь»: Песков сообщил о готовности России сотрудничать со странами
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в воскресенье, 13 февраля, заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами, включая Соединенные Штаты Америки и Европу. Однако он отметил, что насильно мил не будешь, поэтому Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность.

— Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами - и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности, — передает РИА Новости слова пресс-секретаря.

Также он подчеркнул, что это является нормальной практикой, когда дефицит общения на одном фланге компенсируется общением на другом.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

Читайте также:
Дмитрий Песков Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте