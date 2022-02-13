Врач объяснил разницу между головными болями и мигренью

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При мигрени у человека наблюдаются определенные диагностические критерии и признаки. Поэтому далеко не каждая головная боль может быть мигренью. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Мигрень является особым видом головной боли, поскольку у этой болезни можно выделить несколько признаков, рассказал специалист.

— Эпизодическое повторение головных болей, их приступообразный характер (продолжительность приступа может быть от 4 до 72 часов) и интенсивность может говорить о мигрени, — рассказал Комаровский в эфире программы «Спроси у Комаровского», выпуск которой доступен на сайте телеканала «Украина».

Помимо этого, боль может идти в паре с повышенной чувствительностью к какому-то запаху, яркому свету или же к тому, что кто-то громко разговаривает. Как следствие, у человека может возникнуть тошнота и рвота.

Также признаком мигрени является ее первичная форма. Так, для того, чтобы возникла боль, ей не нужно внешнее воздействие. Однако установить точный диагноз может только врач.

В январе директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, что выдержанный сыр и вино могут спровоцировать приступ мигрени у человека.