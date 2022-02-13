Иммунолог рассказала, как проводить самотестирование на COVID-19

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что для того, чтобы снизить риска заражения коронавирусной инфекцией других людей, человеку нужно проводить самостоятельное тестирование на COVID-19 при любом недомогании.

Она отметила, что это особенно важно в поездках. В таких случаях с собой нужно иметь экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию.

— За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать. Если результат положительный, то следует вызвать врачей и изолироваться, — посоветовала Ярцева в интервью радио Sputnik.

Однако эксперт подчеркнула важность правильного тестирования на наличие заболевания, иначе данная процедура может потерять свой смысл.

— Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет, — заключила иммунолог.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице прошел пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, подъем заболеваемости, наблюдавшийся накануне в городе, обусловлен изменением методики подсчетов. В больницах также наблюдается снижение числа пациентов с этим диагнозом.