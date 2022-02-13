Песков заявил об актуальности вопроса энергопоставок

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос энергопоставок до сих пор более чем актуален. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Актуально? Более чем, — ответил он на соответствующий вопрос, связанный с поставками энергетики.

По его словам, в соответствии с заявлением российского лидера Владимира Путина все взаимодействия с другими странами в энергетической сфере должны быть как можно более прозрачными, иметь долгосрочную перспективу и складываться в условиях рыночных отношений, передает РИА Новости.

До этого эксперт по энергетике Игорь Юшков прокомментировал сообщения о разработке Британией и Евросоюзом рестрикций в отношении проектов в России в сфере добычи голубого топлива.

Он подчеркнул, что западные санкции в отношении газовой отрасли России могут заставить иностранный бизнес покинуть нашу страну, в конечном счете это ударит по всем, включая Штаты. Пока точно неизвестно, какие ограничительные меры могут быть приняты, но главное — чтобы они не означали полный запрет на участие иностранцев в уже активных российских проектах, добавил Юшков.