Блинкен сообщил, что украинский вопрос можно решить дипломатическим путем

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Вопрос Украины можно решить дипломатическим путем. США призывает Россию к мирному урегулированию ситуации. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— Я четко дал понять, как это сделал сегодня и президент [США Джо] Байден в ходе своего разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным, что дипломатический путь разрешения этого кризиса <...> остается открытым. Способ, с помощью которого Москва может показать, что она хочет идти по этому пути, прост: ей следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией, — передает его слова ТАСС.

Российская сторона работает над ответом по документу, направленному США более двух недель назад. Речь идет об ответе Штатов на гарантии безопасности, предложенные Россией.

Блинкен отметил, что Россия может устроить «провокацию» для получения повода напасть на Украину. Такая ситуация грозит мировой безопасности и вместе с США такой позиции придерживаются Южная Корея и Япония. Правительства трех стран выразили поддержку Украине и выступают за ее территориальную целостность, намерены сдерживать дальнейшую эскалацию со стороны России.

Госсекретарь США выразил озабоченность по поводу возможных планов России в ближайшее время обострить конфликт. И предупредил о последствиях данного шага.

— Я также подчеркнул, что если Москва предпочтет путь агрессии и предпримет дальнейшее вторжение на Украину, то ответ США и наших союзников будет быстрым. Он будет единым. Он будет жестким, — сообщил Блинкен.

По его словам, большинство сотрудников американского посольства уже покинули территорию Украины. Остались несколько лиц, чьи функции имеют ключевой характер для взаимодействия между государствами.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина «нашпигована» оружием из стран НАТО, число иностранных инструкторов в последние месяцы выросло в стране в разы. Она усомнилась в целях присутствия инструкторов на Украине. По ее словам, заявление о «помощи» при отражении агрессии неправдоподобно. Когда агрессии не было, они там присутствовали. Сейчас агрессии тоже нет, но их отзывают на родину. Это означает два варианта — военные что-то производили на Украине и закончили, или они там уже просто не нужны, потому что сценарий с их присутствием не состоялся.