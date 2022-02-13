Московские парки подготовили программу ко Дню святого Валентина

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Столичные парки подготовили онлайн-программу ко Дню всех влюбленных. Они пройдут на официальных страницах парков в социальных сетях 14 февраля.

Так, в парке «Сокольники» расскажут о романтических встречах на его территории, знаковых местах и популярных личностях, проводивших время со своими половинками. С программой можно ознакомиться на его страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook.

В парке «Фили» состоится онлайн-концерт. В 14:00 на его YouTube-канале будет опубликована его запись — выступают Оксана и Николай Архиреевы, которые исполнили каверы на популярные песни о любви.

Парк «Северное Тушино» проведет литературную викторину. Список заданий будет опубликован в 09:00 на страницах зоны отдыха «ВКонтакте» и Instagram. Участвовать в конкурсе можно до 17:00 16 февраля, тогда же и будут известны итоги. Четыре победителя получат один из призов: \два билета на каток в парке Дружбы, сет из кофе и пряников-сердечек в кафе зоны отдыха «Левобережье», горячий безалкогольный глинтвейн в кафе парка «Северное Тушино» или поход в пиццерию.

Перовский парк расскажет о шедеврах мировой живописи, посвященных любви и отношениям. Соответствующий видеоролик станет доступен в 14:00 на страницах парка «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Парк «Красная Пресня» организует онлайн-урок живописи. Он пройдет в 19:00 в его Instagram. Зрителей будут учить рисовать попугаев-неразлучников. Валентинку и подсвечник («ВКонтакте», Instagram и «Фейсбук») научат представители парков «Ходынское поле» и Воронцовского парка. Онлайн-занятия состоятся в 12:00 и 13:00 соответственно, передает официальный сайт мэра Москвы.

День всех влюбленных — хороший повод напомнить дорогим людям о своих чувствах или просто провести несколько дней со второй половинкой. Эксперты сайта системы бронирования Bronevik.com составили пять лучших городов Подмосковья для празднования 14 февраля.