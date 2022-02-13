«Блестящий бриллиант»: иностранные болельщики поддержали Камилу Валиеву в соцсетях

Фото: vk/olympic_russia

Скандал с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, который вот уже несколько дней не сходит с полос мировых СМИ, вызвал бурю эмоций и возмущения у болельщиков и фанатов фигурного катания. Причем спортсменку поддерживают не только россияне, но и иностранцы. «Вечерняя Москва» изучила, что пишут в социальных сетях фанаты фигуристки из разных стран.

Под последней публикацией Камилы в Instagram — сотни комментариев от соотечественников спортсменки. «Девочка наша, держись!»; «Камила, держись. Мы с тобой. Специально давят психологически, но вас не сломить»; «Камилла!!! Пусть светлые силы будут на твоей стороне!!!! Мы с тобой», — пишут подписчики фигуристки.

Поддерживают Валиеву не только россияне, но и болельщики из других стран, в том числе из Китая. «Твои навыки фантастические. Надеюсь, что еще увижу ваши красивые выступления»; «Ты великолепна! С любовью из Америки»; «Камила, я твой фанат из Китая, здесь многие тебя любят. Чтобы ни случилось, мы доверяем тебе. Не бойся, просто сохраняй спокойствие и не позволяй ничему отвлекать тебя»; «Великолепная фигуристка, спасибо за красивое и потрясающее выступление!»; «Камила, ты такая замечательная! Как блестящий бриллиант среди грязных камешков», — пишут пользователи.

В комментариях под выступлениями Валиевой на YouTube также хватает слов поддержки.

«Бедный ребенок! Это разрушительно не только для нее, но и для ее товарищей по команде»; «Ее талант и артистизм опережают других, и ей не нужно ничего противозаконного, чтобы стать чемпионкой»; «Что-то здесь не так, результаты теста ждут два месяца?»; «Камилла, мы с тобой! Это не спорт, а война против русских. Я не верю, что пятнадцатилетняя девушка может что-то употреблять»; «Она молодая девушка. Лучше обратите внимание на взрослых, которые подвели ее»; «Тест был сделан два месяца назад? Я считаю, что это бред»; «Она выдающаяся фигуристка. Люди завидуют. Теперь из-за этого ее карьера разрушена», — говорят пользователи.

7 февраля Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире на Олимпиаде в Пекине, получив 178,92 балла. Таким образом сборная России подтвердила победу в командном турнире по фигурному катанию и получила вторую золотую медаль на Играх-2022. Официальное награждение российских спортсменов так и не состоялось. 9 февраля издание Inside the Games сообщило, что церемония награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине перенесена из-за допинг-теста Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

13 февраля стало известно о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начнет расследование в отношении окружения Валиевой из-за ситуации с положительной допинг-пробой.