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В народном месяцеслове дата получила название Трифонова дня, Трифона Перезимника, Трифона Мышегона. Православная церковь 14 февраля почитает память мученика Трифона.

В этот день девушки молились святому Трифону о хороших женихах, ведь февраль — пора свадеб. Трифонов день (14 февраля) совпадает с католическим Днем святого Валентина, или Днем всех влюбленных. Существует очень много ритуалов, которые можно провести в этот день. Один из самых популярных — написать на бумажках имена и сложить под подушку. Утром после пробуждения необходимо вытянуть первую попавшуюся бумажку — так вы узнаете имя своей второй половинки.

Девицы по птицам гадали о том, каким будет их будущий супруг. Поворожить о суженом можно и сегодня. Если 14 февраля вы увидите пару синичек — суженый будет молодым, добрым и веселым; ворон — супруг будет старше вас и строгим; сорок — муж будет болтливым и легкомысленным.

Приметы погоды

Если в Трифонов день много звезд на небе, весна будет поздняя.

Погода в Трифонов день указывает на то, какой будет погода в течение месяца. Если в этот день тепло, то ближайшие 30 дней будут теплыми.

Морозный день — весна будет поздней и холодной.

Увидеть падающую звезду — к теплой весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как в День всех влюбленных, 14 февраля, узнать, каким будет муж

Именины отмечают: Николай, Василий, Гавриил, Давид, Петр, Тимофей.