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За сутки в России заболели коронавирусом 197 949 человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За сутки в России заболели коронавирусом 197 949 человек
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России за сутки обнаружено 197 949 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в «Оперштабе Москвы».

В больнице оказались 12 653 человека, что на 31,9 процента меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили еще 101 568 пациентов. Умерли от этого диагноза 706 человек.

За сутки в России заболели коронавирусом 197 949 человек Фото: telegram/ Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 в стране заболели 14 133 509 человек. Полностью выздоровели 11 235 859. Количество смертельных случаев составило 340 248, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого главврач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова заявила, что справиться с последствиями коронавируса помогут полноценный сон, правильное питание, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура. Она сообщила, что при первых симптомах ОРВИ необходимо сразу начинать лечение, тогда будет меньше последствий для организма. К восстановлению нужно подходить комплексно.

Врач рекомендует придерживаться полноценного питания. Должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов, включающих в себя рис, гречку, перловку и т. д. Также стоит включить в меню бобовые, орехи, растительные масла, кисломолочные продукты со средней жирностью и без сахара.

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