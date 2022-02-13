За сутки в России заболели коронавирусом 197 949 человек
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
В России за сутки обнаружено 197 949 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в «Оперштабе Москвы».
В больнице оказались 12 653 человека, что на 31,9 процента меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили еще 101 568 пациентов. Умерли от этого диагноза 706 человек.
Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 в стране заболели 14 133 509 человек. Полностью выздоровели 11 235 859. Количество смертельных случаев составило 340 248, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
До этого главврач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова заявила, что справиться с последствиями коронавируса помогут полноценный сон, правильное питание, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура. Она сообщила, что при первых симптомах ОРВИ необходимо сразу начинать лечение, тогда будет меньше последствий для организма. К восстановлению нужно подходить комплексно.
Врач рекомендует придерживаться полноценного питания. Должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов, включающих в себя рис, гречку, перловку и т. д. Также стоит включить в меню бобовые, орехи, растительные масла, кисломолочные продукты со средней жирностью и без сахара.