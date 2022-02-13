В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась подборка книг ко Дню всех влюбленных

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В сервисе «Библиотеки Москвы» опубликована подборка книг «С любовью — о любви», приуроченная ко Дню святого Валентина. В нее вошли 15 известных произведений мировых классиков и современных авторов. Помимо увлекательного сюжета, все эти издания объединяет романтическая линия, сообщили 13 февраля в Департаменте информационных технологий Москвы.

Понравившиеся книги можно забронировать прямо из дома и забрать в удобной библиотеке. Для этого пользователям понадобится стандартная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет.

— В новой подборке читатели найдут современные и проверенные годами произведения — от цепляющих историй с неожиданной концовкой до бессмертной классики Михаила Булгакова и Александра Грина. Забронировать онлайн или сохранить в разделе «Избранное», чтобы прочитать потом, можно сразу несколько изданий. Помимо художественной литературы в сервисе «Библиотеки Москвы» представлены научные издания, учебные пособия и книги для детей. Также с его помощью москвичи могут узнать о новых поступлениях в библиотечные фонды. Всего в онлайн-сервисе представлено более 14 миллионов книг. Издания можно забронировать и забрать в течение трех дней в любой из 440 городских библиотек, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Подборку книг о любви можно посмотреть на сайте. А открывает ее роман «Просто вместе» французской писательницы Анны Гавальда, опубликованный в марте 2004 года. Роман повествует о жизни молодых одиноких людей, которых судьба сводит под одной крышей. Узнав друг друга, они пытаются вместе пройти через разные трудности и изменить жизнь к лучшему.

Среди рекомендованных книг — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Роман знаменитой английской писательницы о непростых отношениях главной героини Элизабет Беннет и ее возлюбленного аристократа Дарси был написан более 200 лет назад, однако пользуется популярностью и в наши дни.

Также москвичам предлагают прочитать роман в письмах «Скажи мне, что ты меня любишь...». Это история любви немецкого писателя Эриха Марии Ремарка и легенды мирового кинематографа Марлен Дитрих, поведанная в письмах друг другу.

Помимо этих книг, в подборке представлена пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион», написанная в 1912 году. В основе сюжета — древнегреческий миф о том, как скульптор старается оживить созданную им прекрасную статую. А главный герой пьесы Шоу из простой цветочницы за шесть месяцев пытается создать утонченную аристократку.

Читателей также может заинтересовать роман Габриэля Гарсии Маркеса «Любовь во время чумы». Это история о любви, способной победить любые невзгоды. Жизненные обстоятельства вновь сводят главную героиню Фермина Даса с давним возлюбленным Флорентино Арисой. Вместе они отправляются в круиз на корабле, а чтобы избежать лишних остановок для таможенных проверок, они вывешивают флаг, означающий наличие болезни на судне, — отсюда и название романа.

В подборку включили произведения русских классиков. Например, один из самых удивительных и загадочных романов ХХ века «Мастер и Маргарита». Книга, над которой Михаил Булгаков работал более десяти лет, стала визитной карточкой драматурга, а сам роман главных героев — Мастера и Маргариты — символом вечного союза гения и его музы. Еще одна книга — повесть-феерия «Алые Паруса» Александра Грина. Трогательная романтическая история о жизни юной Ассоль и ее встрече с благородным моряком Грэем была переведена на большинство европейских языков и по-прежнему любима многими поколениями читателей.

Также в праздничный перечень книг вошли: «P.S. Я люблю тебя» Сесилии Ахерн, «Дороги, которые мы выбираем» О. Генри, «История любви» Эрика Сигала, «Королек — птичка певчая» Решада Гюнтекина и другие издания.

Сервис «Библиотеки Москвы» появился на портале mos.ru в апреле 2021 года. Он представляет собой онлайн-витрину, на которой представлены все книги городских читален столицы. Найти ближайшую библиотеку, где есть нужное издание, поможет интерактивная карта. Чтобы получить забронированную книгу, понадобится единый читательский билет. Оформить его можно в любой городской библиотеке или онлайн на портале mos.ru.