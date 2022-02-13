Лыжник Червоткин сообщил, что в эстафете на Олимпиаде команда билась за всю страну

Фото: Пресс-служба Ассоциации лыжных видов спорта России

Сборная России по лыжным гонкам в победной эстафете на Олимпиаде в Пекине билась за всю страну. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявил один из участников сборной лыжник Алексей Червоткин.

— Переживал, конечно, боялся, что что-то может пойти не так. Но второй круг, наоборот, был лучше, чем первый. Главное, было не броситься, но я бросился, и третий круг просел у меня. Мы рубились за страну, за тех людей, кто стоит за нами, начиная от первых тренеров. Все благодаря им, — передает его слова РИА Новости.

До этого российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров на Олимпиаде в Пекине. Это произошло впервые в истории. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

Накануне российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров и принесли сборной третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.