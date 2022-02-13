В «Слуге народа» назвали ситуацию с «нападением» России спецоперацией США

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В партии «Слуга народа» назвали ситуацию с нападением России на Украину «информационной спецоперацией» Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат Рады Егор Чернов.

— США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России, — написал он на своей странице в Facebook.

Чернов добавил, что так США хотят мобилизовать страны Североатлантического альянса, объединить их и создать негативный образ России.

Также американские власти пытаются навредить российской экономике и спровоцировать антивоенные настроения.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.