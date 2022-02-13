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«Я за нее счастлива»: двадцатилетняя дочь певицы Варвары вышла замуж

Полина Долганова

Общество
«Я за нее счастлива»: двадцатилетняя дочь певицы Варвары вышла замуж
Фото: instagram.com/varvaramusic

Дочь российской певицы Варвары Варя вышла замуж. Об этом рассказала звездная мать 20-летней девушки.

По ее словам, торжество проходило в кругу самых близких людей.

— Оказывается, свадьба любимой и единственной дочки — это что-то совершенно невероятное. До сих пор не могу прийти в себя. Теперь моя Варя — взрослая женщина, создавшая собственную семью. И я так за нее счастлива! — поделилась эмоциями артистка.

Она добавила, что не сомневается в выборе дочери, которая связала свою жизнь с молодым человеком Алексеем. До свадьбы пара встречалась шесть лет, передает журнал «Семь дней».

До этого певица Варвара призывала россиян делать хорошие дела для пожилых людей, а не помогать бездельникам. Исполнительница озвучила свое мнение о том, что очень важно в пандемию коронавируса оказывать содействие пожилым людям.

По ее словам, артисты не останутся без работы в это тяжелое время, а пенсионерам и одиноким людям очень нужна помощь, которую могут оказать все неравнодушные люди. Артистка также осудила тех представителей шоу-бизнеса, которые жалуются на потерю заработков в период пандемии.

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