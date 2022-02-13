Названы знаки зодиака, на которых сильнее всего повлияет полнолуние 16 февраля

Фото: Рixabay/blende12

Астрологи предупредили представителей некоторых знаков зодиака, что полнолуние, которое начнется 16 февраля, принесет в их жизни множество изменений.

Так, например, Близнецов неожиданно порадует их собственный разум. Они перестанут совершать ошибки на эмоциях, а будет ориентироваться на собственный рациональный ум. В период с 16 февраля по 2 марта Близнецы займутся решением незаконченных задач и будут готовы к новым свершениям.

Львов в свою очередь ожидают положительные изменения в карьере. Главным условием для этого будет борьба с собственным страхами и ленью. Этому знаку необходимо будет верить в себя и стремительно двигаться к достижению мечты.

Характерные для Весов приступы неуверенности в собственных силах отойдут в период полнолуния на задний план. В это время у представителей данного знака появится уникальная возможность проявить себя и показать, на что они способны. Важно будет не игнорировать свои творческие проявления, а показать свои таланты во всей красе.

Стрельцов в период полной луны ждет серьезная трансформация. Этому знаку предстоит потратить много сил на реализацию желаемого, однако результат стоит того. Подводным камнем для Стрельцов окажутся неожиданные перепады настроения, к которым нужно тщательно подготовиться, передают «Семь дней».

До этого астролог Лиана Жемчужная составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.