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В Австрии назвали условие, при котором страна не откажется от «Северного потока — 2»

Полина Долганова

В мире
В Австрии назвали условие, при котором страна не откажется от «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Представители некоторых государств призвали Австрию отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», однако власти страны не пойдут на такие условия. Об этом в воскресенье, 13 февраля, заявила австрийский министр цифровизации и экономики Маргарете Шрамбек.

По ее словам, страна вложила много инвестиций в трубопровод через нефтяную госкомпанию OMV.

Она уточнила, что проект может войти в пакет санкций против России в случае ее «нападения» на Украину.

— Это относится не ко всему газу, не к поставкам, которые уже осуществляются, а именно к запуску этого нового трубопровода, — пояснила политик.

Она добавила, что Москва выполняет обязательства по поставкам голубого топлива и не прерывает их даже в самой тяжелой ситуации.

Шрамбек заключила, что если между Россией и Украиной не произойдет военного конфликта, то проект должен быть введен в эксплуатацию, передает телеканал ORF2.

Еврокомиссия все еще рассматривает вопрос о введении в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Президент США и вовсе заявил, что новая энергомагистраль может «не осуществиться» в случае эскалации ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Марат Баширов объяснил, кому выгоден запуск СП-2 и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России.

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