Сборная России располагается на седьмом месте в медальном зачете на Олимпиаде

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Российская сборная располагается на седьмом месте в медальном зачете на Олимпийских играх в Пекине.

По состоянию на 13 февраля в активе национальной команды имеются четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

На первом месте в медальном зачете располагается сборная Норвегии с девятью золотыми, пятью серебряными и семью бронзовыми наградами. Далее следуют команды из Германии, США и Нидерландов.

13 февраля российская представительница конькобежного спорта Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине.

В этот же день шорт-трекист Константин Ивлиев занял второе место на Олимпиаде в Пекине на дистанции 500 метров.

Кроме того, биатлонист Эдуард Латыпов удостоился бронзовой медали в спринте на 10 километров.

Также российские лыжники завоевали золотую медаль в эстафете 4х10 километров. Это произошло впервые в истории. В составе отечественной команды были Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Они преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты и 50,7 секунды.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.