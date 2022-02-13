Президент Германии Штайнмайер обратился к Путину

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Переизбранный в воскресенье, 13 февраля, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в Европе существует угроза войны и странам необходимо совместными усилиями искать пути к достижению безопасности.

— Можно много дискутировать о причинах растущей разобщенности между Россией и Западом. Но с этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет России, — заявил политик.

По его словам, европейская демократия сильна, потому что на нее влияют граждане.

Он также напомнил, что принципы ОБСЕ являются «бесценным наследством» и должны обновляться.

Кроме того, Штайнмайер обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом вместе с Европой искать путь, который гарантирует спокойствие на всем континенте, передает РИА Новости.

8 февраля президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили возможность введения санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.

До этого сообщалось, что санкции США в случае вторжения России на Украину коснутся госбанков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Проработка ограничительных мер, по данным издания WSJ, находится на заключительной стадии.

Среди банков, в отношении которых могут ввести меры, газета называет ВТБ. При этом проект не содержит пунктов о «Северном потоке — 2» и системе SWIFT. Россия лучше готова к противостоянию санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста.