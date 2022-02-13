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«Слабо и по-дурацки»: американцы осудили Байдена после его разговора с Путиным

Полина Долганова

В мире
«Слабо и по-дурацки»: американцы осудили Байдена после его разговора с Путиным
Фото: whitehouse

Переговоры между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным выставили главу Штатов не в лучшем свете. Об этом написали читатели газеты The Washington Post.

В публикации издания говорилось, что Белый дом планирует решительно реагировать на планируемую Россией агрессию.

Некоторые пользователи задались вопросом, зачем США окружают Россию своими военными мощностями, а также интересовались, «кто вообще слушает Байдена».

— Как бы то ни было, Байден выглядит слабо и по-дурацки, — написал один из читателей.

— Путин никогда не угрожал Украине. Учения — это всего лишь учения. Пожалуйста, взгляните уже на факты, — добавил другой.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден более часа общались по телефону. Их разговор вышел сбалансированным и деловым. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Соединенные Штаты искусственно раздувают эту тему, называют якобы точные даты начала вторжения и продолжают поставлять оружие Украине. Таким образом создаются предпосылки для провокаций со стороны ее вооруженных сил.

Байден напомнил о возможных санкциях в случае открытого конфликта, но не стал заострять на них внимание. Путин углубился в историю и рассказал о взаимоотношениях СССР и США.

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