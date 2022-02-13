Диетолог Соломатина назвала вредные сочетания продуктов

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что мясо долго переваривается, поэтому к его сочетанию с другими продуктами следует относиться более внимательно. Она сообщила, что можно нанести вред, если употреблять его с углеводами: макаронами, крупами, картофелем и хлебом.

По словам специалиста, это может привести к интоксикации, а вследствие к метеоризму и другим последствиям. Она объяснила, что в отличие от мяса, углеводам не нужно долго перевариваться, но, если они попадают в желудок вместе с ним, то они начинают бродить.

— Мясо будет лежать долго в желудке, пока оно не обработается хорошо соляной кислотой. Вот мы съели кусок мяса, забросили макарон, а сверху еще чего-нибудь сладкое кусок торта или кекса. Макароны не могут дальше пройти, чтобы перевариться, кексик сверху лежит — начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд нашей полезной флоры, а, значит, снижается деятельность нашей иммунной системы со всеми вытекающими, — рассказала Соломатина.

Чтобы этого избежать, она порекомендовала есть мясо с овощами, а не углеводами. Рыбу можно употреблять с пюре, а суп с хлебом. Кашу или творог лучше есть с ягодами, омлет — с овощами. Картофель хорошо сочетается с овощами, особенно в холодном виде, например, салате, отметила врач-диетолог, передает издание «Лента.ру».

Диетолог назвала идеальные сочетания продуктов для похудения. Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, стоит есть куриную грудку в сочетании с красным перцем. Долгому насыщению и улучшенному метаболизму способствует чай с мятой. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.