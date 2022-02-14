Глава ДНР сообщил, что обстановка в Донбассе становится «горячей»

Фото: официальная страница Дениса Пушилина в Facebook @d090581

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а западные страны поставляют вооружение в Киев. Об этом он рассказал в воскресенье, 13 февраля, в эфире канала «Россия 1».

— Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все «горячо». Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность, — сказал глава ДНР.

Американские представители ОБСЕ начали покидать Донбасс. Сотрудники американской миссии ОБСЕ начали уезжать на машинах из Донецка.

12 февраля глава ДНР рассказал о взрыве на территории республики. Взрыв в Донецкой народной республике (ДНР) произошел не в Донецке, а на контролируемой Киевом территории. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, ссылаясь на главу самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина.