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Аналитики составили рейтинг регионов России по качеству жизни

Юлия Курганова

Общество
Аналитики составили рейтинг регионов России по качеству жизни
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В России по качеству жизни населения лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Самыми худшими регионами по этому показателю являются Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область. Соответствующие места субъекты заняли в рейтинге российских регионов по качеству жизни.

По результатам 2021 года из 100 возможных баллов столица набрала 81,4, Петербург — 80,2, Московская область — 75,9. Верхние строчки рейтинга они удерживают уже много лет. В этих субъектах развита инфраструктура, высокий уровень экономики и социальной сферы.

Также в первой десятке находятся Ленинградская область, Краснодарский край, ХМАО, Татарстан, Белгородская, Нижегородская и Самарская области. Последние две вытеснили Калининградскую и Воронежскую области.

Аутсайдеры в этом списке почти не изменились. На нижних строчках оказались Тыва, КЧР, ЕАО, Республики Алтай и Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Курганская область и Забайкальский край. Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкарская Республика, сообщает РИА Новости.

Москва стала мировым лидером по скорости внедрения принципов Urban Health. Аналитики Московского урбанистического форума признали город одним из лидеров по скорости внедрения принципов Urban Health среди мегаполисов мира. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в среду, 2 февраля.

Он отметил, что в ходе исследования специалисты оценили ситуацию в 15 крупных городах, среди которых Сингапур, Лондон, Берлин, Гонконг, Нью-Йорк, Мехико и многие другие.

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