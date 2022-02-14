Скончался режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

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На 76-ом году жизни умер канадский режиссер и продюсер Айван Райтман. Он известен, как режиссер картины «Охотники за привидениями». Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает агентство The Associated Press, ссылаясь на семью режиссера.

Он скончался в собственном доме в Калифорнии, в ночь на воскресенье. Причины смерти не уточняются.

Айван Райтман родился в Чехословакии в 1946 году. Спустя четыре года он с семьей эмигрировал в Канаду. Первый фильм снял в 1968 году — это была короткометражка под названием «Orientation». Спустя три года на экраны вышел его первый художественный фильм «Рыжая леди».

Широкой публике известен, как автор картин «Охотники за привидениями» (Ghostbusters, 1984), «Близнецы» (Twins, 1988), «Детсадовский полицейский» (Kindergarten Cop, 1990), «Джуниор» (Junior, 1995) и т. д.