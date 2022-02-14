Российская фристайлистка Таталина обеспечила себе выход в финал слоупстайла на Олимпиаде

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Российская фристайлистка Анастасия Таталина завершила квалификационный раунд на пятом месте. Это обеспечило ей путевку в финал Олимпиады по слоупстайлу.

Всего в заключительной части турнира участвуют 12 спортсменок, показавших лучший результат по итогам двух попыток. Лучшие результаты показала эстонка Келли Силдару, которая набрала 86,15 балла. Норвежка Юханна Килли заработала 86 баллов, а китаянка Гу Айлин — 79,38. У Таталиной 72,03 балла, передает ТАСС.

Финал пройдет 15 февраля, начало заездов в 04:30 по московскому времени.

До этого сообщалось, что сборная России на Олимпиаде в Пекине поднялась на шестое место в общекомандном зачете. Это произошло после серебряной медали, завоеванной фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым в танцах на льду.

Всего в активе сборной РФ четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидером остается Норвегия (9-5-7), на второй строчке находится Германия (8-5-1), а тройку замыкают США (7-6-2).