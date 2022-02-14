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Психолог дал советы парам, как укрепить отношения в День святого Валентина

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог дал советы парам, как укрепить отношения в День святого Валентина
Фото: Pexels

Социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов дал советы парам, как провести День святого Валентина.

Психолог советует напомнить о празднике уже с утра. Приготовить кофе или чай для любимого человека, заказать необычный завтрак или пообещать, что вечером будет особенный сюрприз.

По словам психолога, отличным решением будет отметить праздник вдвоем. Например, сходить в ресторан на романтический ужин.

В этот день нужно постараться избежать ссор и неприятных разговоров.

— Есть простое правило, как избежать разборок, ссор, недовольства, претензий. Нужно настроиться с утра, что вы подарите этот день партнеру. Подарок означает, что вы делаете что-то для него, не ожидая ничего взамен, — отметил Александр Шахов в комментарии РИАМО.

Также Шахов посоветовал не придираться к подарку, даже если он не совсем соответствует ожиданиям.

До этого диетолог назвала лучшие продукты для пар в День святого Валентина. В меню на День святого Валентина для партнеров следует включить вино, шоколад и клубнику. Эти продукты повышают уровень серотонина и способны сблизить их.

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