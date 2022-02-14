Флорист рассказал, чем вызван рост цен на букеты в Петербурге

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Флорист Дмитрий Туркан рассказал, почему в Санкт-Петербурге выросли цены на цветы.

Эксперт пояснил, что на цветочном рынке сейчас господствуют три обстоятельства, сочетание которых привело к негативным для покупателей последствиям.

Он отметил, что резко вырос спрос на цветы.

— Цветы остались одной из немногих возможностей как-то позаботиться о близких, которые находятся далеко, поздравить кого-то. Отправляют родителям, бабушкам, дедушкам, сестрам, которые находятся в других городах, других странах, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Кроме того, выросли цены на газ, и содержать теплицы стало дороже. Как следствие, одним предпринимателям пришлось поднимать цены на свою продукцию, другим — закрыть бизнес.

Специалист также добавил, что в условиях пандемии все чаще возникают проблемы с доставкой цветов, особенно из Африки, Южной Америки, Эквадора.

Дмитрий Туркан предупредил, что перед праздниками цены вырастут примерно на 20-30 процентов.

До этого флористы дали советы, как сохранить свежесть букета, чтобы он не завял на следующий день.