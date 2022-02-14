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Психологи посоветовали одиночкам не зацикливаться на Дне святого Валентина

Ирина Игнатенко

Общество
Психологи посоветовали одиночкам не зацикливаться на Дне святого Валентина
Фото: Вечерняя Москва

Если День всех влюбленных вы встречаете без пары и очень переживаете на этот счет, вам в первую очередь нужно сместить фокус внимания с 14 февраля. В каждом дне стоит находить поводы для радости. Об этом рассказал психолог Альберт Сафин.

Он посоветовал окружать себя людьми, с которыми комфортно и приятно общаться. Речь идет не только о партнере, но о друзьях, коллегах, родственниках. Стоит договориться о встрече 14 февраля, чтобы получить приятные эмоции и хорошо провести время.

Одиночкам эксперт посоветовал продолжать искать свою любовь и не бояться отказов. Психолог отметил, что ничего страшного в отказах нет, они не должны влиять на самооценку, передает Life.ru.

В свою очередь социальный психолог Александр Шахов посоветовал направить свои мысли на будущее. По словам эксперта, по закону психологии, если вы будете думать позитивно, то вы будете выглядеть позитивно. А к такому человеку будут тянуться люди, что приведет к новым знакомствам и отношениям, передает РИАМО.

До этого психолог дал советы по выбору подарка на День всех влюбленных.

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