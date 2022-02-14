Центр «Моя карьера» проведет серию вебинаров по углубленному изучению Microsoft Exсel

Фото: Pexels

Столичный центр занятости «Моя карьера» проведет для горожан несколько бесплатных вебинаров по углубленному изучению программы Microsoft Excel. Они пройдут в феврале и предназначены для уже знакомых с программой людей, которые желают узнать о ней больше.

— Мы очень внимательно следим за ситуацией на рынке труда и знаем, что, помимо стандартных навыков работы на компьютере, многие работодатели ждут от соискателей знания определенных программ и умения обрабатывать большие объемы информации. Сегодня это важная составляющая быстрого трудоустройства для большого количества соискателей. С помощью опытных экспертов участники глубоко погружаются в теорию и учатся применять полученные знания на практике, — сообщила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Курсы подразделены на два блока по уровню сложности — «Microsoft Exсel: средний уровень» и «Microsoft Exсel: углубленный уровень». В каждом по три вебинара, посвященных различным командам в программе, использованию некоторых функций, работе с формулами и т. д, передает официальный сайт мэра Москвы.

Перед участием в каждом вебинаре необходимо зарегистрироваться.

До этого сообщалось, что серия бесплатных вебинаров и лекций по заработку в социальных сетях Instagram и TikTok пройдет в центре «Моя карьера». Уточняется, что в рамках курса «Инстаграм-продвижение. Базовый уровень» за четыре двухчасовых вебинара слушателей научат составлять план развития и правильно наполнять аккаунт контентом. Первое занятие начнется в 10:00 15 февраля.