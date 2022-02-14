Мосжилинспекция проверит завышение платежей за отопление в Коптеве

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Сотрудники Мосжилинспекции взяли под контроль ситуацию с завышением платы за отопление. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Проверка ведется после ряда опубликованных в СМИ сообщений о завышении счета за поставку теплоэнергии. Как оказалось, управляющие компании в столичном районе провели начисления за февраль 2022 года с учетом корректировки платы за отопление 2021 года.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, размер оплаты изменяется управляющей компанией в первом квартале года исходя из стоимости отопления по показаниям общедомового прибора и общего размера платы за отопление в жилом помещении, начисленного за прошедший год, уточнили в пресс-службе Мосжилинспекции.

До этого сообщалось, что специалисты Мосжилинспекции привлекли к ответственности 71 управляющую организацию из-за грубых нарушений лицензионных правил. Уточняется, что за долги перед ресурсоснабжающими компаниями предусмотрены крупные штрафы.

Всего Мосжилинспекция вынесла постановления на сумму более 38,3 миллиона рублей. При этом пять организаций накопили коммунальные задолженности в размере свыше 150 миллионов рублей.