В московском метро установят 20 торговых аппаратов с сувенирами

Торговые вендинговые автоматы на станции метро Технопарк

В московской подземке установят 20 торговых аппаратов с сувенирами. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Мы откроем в метро 20 новых современных вендинговых аппаратов по продаже сувениров. Там будут: карты «Тройка», кардхолдеры, багажные бирки, попсокеты, защитные маски и антисептики, — уточняется в сообщении.

Установка аппаратов а станциях московской подземки уже началась, уточнили в агентстве городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что восемь станций Московского центрального кольца (МЦК) получили дополнительные турникеты для оплаты виртуальной «Тройкой».

Уточняется, что на МЦК также заработает система бесконтактной оплаты проезда с помощью биометрии — Face Pay. Подобные нововведения особенно важны в период пандемии коронавирусгой инфекции.

В столице активно работают над удобством транспортной системы. Так, на 21 станции двух Московских центральных диаметров (МЦД) реализованы пересадки на станции метро и МЦК.