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Лукашенко назвал сроки вывода российских войск из Белоруссии

Полина Долганова

В мире
Лукашенко назвал сроки вывода российских войск из Белоруссии
Фото: president.gov.by

Российские войска будут выведены из Белоруссии после окончания совместных с Россией учений «Союзная решимость — 2022». Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его словам, США «тысячами» перебрасывают войска к белорусской границе. Кроме того, вооруженные силы перебрасывают также из Великобритании.

— Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение, это наша территория, — цитирует главу республики агентство «БелТА».

Накануне Лукашенко сообщил, что в скором времени он встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого». По его словам, западные коллеги спрашивают его о сроках вывода российских войск из Белоруссии. Он отметил, что этот вопрос является его «личным делом» с Путиным.

29 января сообщалось, что Российская Федерация передислоцирует подразделения Вооруженных сил в Белоруссию для проверки сил реагирования Союзного государства. В республику перебросили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». С 10 по 20 февраля страны проведут совместные учения «Союзная решимость — 2022», где отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

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