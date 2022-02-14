Лукашенко: Запад стремится воевать на Украине чужими руками

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 14 февраля, сообщил, что западные страны хотят спровоцировать конфликт вокруг Украины, чтобы вести войну чужими руками.

— А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко, — говорится в пресс-релизе на сайте администрации белорусского лидера.

Накануне Лукашенко сообщил, что в скором времени он встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого». По его словам, западные коллеги спрашивают его о сроках вывода российских войск из Белоруссии. Он отметил, что этот вопрос является его «личным делом» с Путиным.

Накануне глава Белоруссии заявил, что Киев не станет воевать с Минском, в противном случае война закончится в течение считаных дней. Тогда же Лукашенко отметил, что воевать с белорусами будет «некому».

28 января белорусский лидер сообщил, что Минск всегда будет строить братские отношения с Россией. Также он добавил, что Москва является партнером номер один для Белоруссии, ведь она подставила плечо в условиях западных санкций.