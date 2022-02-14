Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ежегодная конференция «Digital-коммуникации России» пройдет 15 февраля

Оксана Васильева

Общество
Ежегодная конференция «Digital-коммуникации России» пройдет 15 февраля
Фото: freepik.com

Ежегодная конференция «Digital-коммуникации России» пройдет в десятый раз 15 февраля. Тема конференции звучит как «Краш-коммуникации 2022». Ломаем барьеры и строим новый digital. Мероприятие пройдет на территории Технополиса «Москва».

В рамках панели «Новые digital вызовы индустрии корпоративные коммуникаций» выступят Сергей Малинин (Медиалайн), Дмитрий Ли (главный эксперт Сибур), Андрей Ермошкин (коммерческий директор Интериум, Лилия Глазова (председатель АКОС, генеральный директор PR News). Эксперты расскажут, как выстроить цифровой диалог с частными инвесторами, рассмотрят компетенции сотрудников, которые работают сегодня в digital-коммуникациях в корпорациях, аспекты запуска и развития корпоративной соцсети.

В рамках мероприятия также пройдет круглый стол «Перспектива использования digital-инструментов для оценки эффективности реализации ESG-стратегии компании».

Также в ходе панели «Новый digital: экосистемы и метавселенные» эксперты рассмотрят инструменты и механики для решения маркетинговых задач, технологические аспекты экосистем», особенности видеосервисов.

Завершит мероприятие Церемония награждения Премии Digital Communications AWARDS-2022.

Конференции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте