Ежегодная конференция «Digital-коммуникации России» пройдет 15 февраля

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Ежегодная конференция «Digital-коммуникации России» пройдет в десятый раз 15 февраля. Тема конференции звучит как «Краш-коммуникации 2022». Ломаем барьеры и строим новый digital. Мероприятие пройдет на территории Технополиса «Москва».

В рамках панели «Новые digital вызовы индустрии корпоративные коммуникаций» выступят Сергей Малинин (Медиалайн), Дмитрий Ли (главный эксперт Сибур), Андрей Ермошкин (коммерческий директор Интериум, Лилия Глазова (председатель АКОС, генеральный директор PR News). Эксперты расскажут, как выстроить цифровой диалог с частными инвесторами, рассмотрят компетенции сотрудников, которые работают сегодня в digital-коммуникациях в корпорациях, аспекты запуска и развития корпоративной соцсети.

В рамках мероприятия также пройдет круглый стол «Перспектива использования digital-инструментов для оценки эффективности реализации ESG-стратегии компании».

Также в ходе панели «Новый digital: экосистемы и метавселенные» эксперты рассмотрят инструменты и механики для решения маркетинговых задач, технологические аспекты экосистем», особенности видеосервисов.

Завершит мероприятие Церемония награждения Премии Digital Communications AWARDS-2022.