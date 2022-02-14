В День святого Валентина популярная радиостанция включила африканское лето

Фото: Радио Energy

14 февраля в эфире Радио ENERGY стартовало «САЙМОН-ШОУ» с колоритным афромосквичом Саймоном в роли ведущего.

Радиостанция порадовала слушателей полной и глобальной перезагрузкой своего утреннего шоу впервые за пятнадцать лет. Главный акцент сделан на самом популярном резиденте радиостанции – русскоговорящем африканце Саймоне. «Он и в Африке Саймон!» – таков слоган нового шоу, запуск которого состоялся в День всех влюбленных.

Колоритный радиоведущий впервые получил радийный «Оскар» – золотой микрофон премии «Радиомания» – в 2008 году, как «Лучший радиодиджей», после чего проекты с его участием не раз удостаивались престижных наград в разных сферах радиоиндустрии.

Звуковое и визуальное оформление нового шоу выдержано в африканском стиле, что добавляет ему яркости, позитива, драйва и экзотики в эпоху популяризации Занзибара и других подобных туристических направлений.

Начиная с 14 февраля главный персонаж шоу Саймон знакомит россиян с традициями своей страны и создает для них атмосферу теплого южного утра, солнечного пляжа и неудержимого веселья.

Шоу неслучайно стартовало именно в День влюбленных, ведь Саймон представил слушателям и новую девушку. Отныне вместе с ним будит и задает драйв по утрам профессиональная радиоведущая, модель Александра Маслакова.

Помимо обновленного состава ведущих, произошел и полный апгрейд контента: неожиданные розыгрыши «с африканским акцентом» в прямом эфире, интересные факты о традициях и обычаях далекого континента, а также неизменные встречи со звездными гостями, музыкальные премьеры и интервью с самыми актуальными селебрити всего мира.