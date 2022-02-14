Экономист рассказал, как защитить сбережения от инфляции
Экономист Василий Колташов рассказал, как защитить свои сбережения от инфляции. Он отметил, что на сегодняшний день невыгодно хранить деньги в валюте, стоит использовать другие инструменты.
— Открытие брокерского счета в любом крупном российском банке, покупка акций больших российских компаний — таков рецепт, — отметил эксперт в комментарии Nation News.
Василий Колташов добавил, что стоит вкладывать средства в золото, серебро, платину. При этом эксперт не рекомендует покупать бумаги компаний, занимающихся цветными металлами.
Эксперт также отметил, что российская валюта находится в нестабильной позиции. Ситуация осложняется перспективой введения новых санкционных ограничений и непростой геополитической обстановкой.
До этого эксперты выяснили, где и как выгоднее приобрести валюту. Так, наиболее выгодным вариантом конвертации является приобретение иностранной валюты на бирже. Если человек не хочет разбираться с открытием брокерского счета, то можно купить валюту в банке. Это будет дороже, но незначительно.