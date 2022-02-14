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Завершено витражное остекление строящегося здания поликлиники в Свиблово

Михаил Алимов

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Завершено витражное остекление строящегося здания поликлиники в Свиблово
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Уржумская улица Карта всех событий

В строящейся детско-взрослой поликлинике в столичном районе Свиблово завершены работы по витражному остеклению. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершено витражное остекление здания детско-взрослой поликлиники в районе Свиблово по адресу: ул. Уржумская, вл. 4/1. Завершены последние витражи на лестничных маршах, в настоящее время продолжается монтаж фасадов. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Строит здание АНО «РСИ». Оно относится к поликлиникам первого уровня. Здесь могут оказывать первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

В поликлинике запланированы три этажа. Они будут включать в себя кабинеты врачей, аптеку, регистратуру, помещения для вакцинации, зону реабилитации, служебно-бытовые, административные помещения и т. д.

Она возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт плюс». Это значит, что учреждение оснащено комфортной навигацией, импортным медицинским оборудованием, разными входами для посетителей детского и взрослого отделений и прочим.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин открыл филиал поликлиники № 191 на Амурской улице после завершения реконструкции. За сутки учреждение посещают 558 пациентов. В поликлинике работают 77 человек, в том числе 22 врача.

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