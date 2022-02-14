«Такая фигня на нее навалилась»: Костомаров оценил решение МОК не награждать фигуристов из-за Валиевой

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Ситуация с решением CAS (Спортивного арбитражного суда) допустить Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпиаде и позиция МОК (Международный олимпийский комитет) не проводить церемонию награждения в случае ее попадания на пьедестал абсолютно непонятны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Спортсмен подчеркнул, что решения, которые принимаются МОК, непредсказуемы, как и последствия допуска Валиевой к дальнейшему участию в соревнованиях:

— На этой Олимпиаде невозможно что-либо понять, даже сложно комментировать. Никогда такого не было. Впервые я не могу ничего понять: вроде ее допускают к одиночному катанию, а потом говорят, что награждать не будут. Теперь вообще не ясно, будет медаль или нет, дадут ей получить золото или нет. А если допустили к соревнованиям, то как теперь это отразится на ней и на остальных? Все это один большой вопрос. Не допускаете Камилу на пьедестал? Тогда при чем здесь остальные фигуристы? Саму Камилу жалко, такая фигня на нее навалилась. Главное, чтобы она не обращала на все это давление внимания, хотя это невозможно.

Костомаров отметил, что делать поспешные выводы пока бессмысленно, поскольку главные решения относительно судьбы Валиевой и «русского золота» на Олимпиаде еще впереди.