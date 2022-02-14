Астролог рассказала, как Меркурий в Водолее повлияет на жизнь с 15 февраля

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Во вторник, 15 февраля, Меркурий перейдет из знака Козерога в знак Водолея. Это, несомненно, окажет сильное влияние на жизнь людей, их успехи и неудачи. Астролог Алена Никольская рассказала, каких сюрпризов стоит ждать от звезд во второй половине февраля.

— Меркурий в Водолее — это всегда инсайты, легкость, желание общаться как можно больше и с максимально интересными и необычными людьми, — утверждает астролог.

По словам Никольской, вторая половина февраля располагает к коммуникациям. Даже у тихонь, не привыкших к публичности, возникнет желание общаться и выступать. Таким благоприятным стечением обстоятельств обязательно надо воспользоваться.

Астролог советует отбросить сомнения и смело вести себя на публике. Совсем необязательно выступать с трибуны, можно просто довольствоваться небольшими историями и анекдотами, при этом проснувшийся, благодаря звездам, ораторский талант не останется незамеченным окружающими. Они оценят это по достоинству.

Никольская подчеркивает, что Меркурий в Водолее будет особо благоприятен тем, кто давно ищет какую-нибудь поддержку от общества.

Это время также подходит для занятий творчеством. Во второй половине февраля можно открыть в себе неожиданные таланты, о которых даже не подозревали. Для их реализации астролог советует привлекать людей творческих, с нестандартным мышлением.

— Это те люди, которые на 10–20 шагов идут впереди общества, а то, что они предлагают сейчас, и то, что сейчас кажется очень новаторским и смелым, скоро станет обыденностью, — рассказала астролог.

Также стоит прислушаться к своим чувствам и интуиции: в этот период они смогут направить на правильный путь.

Кроме того, Меркурий в Водолее отвечает за высокие технологии и нестандартное общение. Именно поэтому успех обеспечен не только при живых коммуникациях, но и в Сети. Интернет-технологии помогут обрести людей, а может быть, и найти любовь.

Астролог также настоятельно советует не игнорировать приходящие в голову идеи. В этот период они могут быть особенно важны. Поэтому стоит записывать их в блокнот или смартфон. Пока Меркурий в Водолее, откровения будут посещать практически ежедневно.

— Разрешите себе в одежде такое, что ранее вы себе никогда не позволяли. Возможно, вы боялись рисковать, но сейчас вы можете это сделать безопасно, поэтому меняйтесь и разрешите себе сделать что-то новое, — цитирует Никольскую Пятый канал.

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